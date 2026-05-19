17-летнего подростка задержали за обслуживание сим-боксов мошенников в Арзамасе. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

В Арзамасе сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Нижегородской области пресекли деятельность несовершеннолетнего местного жителя, которого подозревают в обеспечении работы сим-боксов для телефонных мошенников. 17-летний подросток разместил оборудование прямо у себя дома и поддерживал его бесперебойную работу, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, устройство использовалось для массовой работы сим-карт, через которые третьи лица могли совершать мошеннические звонки жителям разных регионов страны. Оперативники провели обыск в квартире подозреваемого и обнаружили техническое оборудование для пропуска трафика.

Оборудование для массового использования сим-карт нашли прямо в квартире. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

Во время проверки силовики изъяли сим-бокс с 20 сим-картами, еще 135 сим-карт различных операторов, 131 слот для них, а также мобильный телефон. Известно, что ранее подросток судим не был и официально нигде не работал.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенном организованной группой. По этому статье обвиняемым может грозить лишение свободы на срок до шести лет и штраф до двух миллионов рублей.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. В полиции также напомнили нижегородцам о рисках дистанционного трудоустройства: нередко мошенники вовлекают людей в преступные схемы под видом легкой подработки.