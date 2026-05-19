В Нижегородской области установят около 60 новых отечественных базовых станций связи. Фото: Зарипов Руслан

В регионе продолжают развивать телекоммуникационную инфраструктуру, делая ставку на российское оборудование. До начала 2027 года в Нижегородской области появится порядка 60 базовых станций производства компании «ИРТЕЯ». Они призваны улучшить качество связи и обеспечить стабильную работу сети в условиях растущих нагрузок, сообщает компания МТС.

Отечественные базовые станции уже работают в регионе — на сегодня установлено 32 таких объекта. Они охватывают как городские, так и сельские территории: оборудование появилось в Ардатовском, Ветлужском, Павловском, Уренском, Краснобаковском, Спасском, Городецком, Тоншаевском и других районах.

Это часть масштабного проекта по разработке, производству и запуску в коммерческую эксплуатацию российских базовых станций. Оборудование выпуска 2026 года создано на обновлённой платформе радиомодуля, поддерживает основные частотные диапазоны LTE и технологию GSM. Архитектура станций построена на принципах открытых стандартов и облачных решений.

Специалисты отмечают, что создание отечественной базовой станции — это итерационный процесс, который невозможен без тесного взаимодействия с оператором, работающим в реальной сети. Только так можно учесть все нюансы радиосвязи и получить обратную связь для доводки продукта.

Компания МТС, которая устанавливает это оборудование, называет внедрение отечественных решений вкладом в технологическую независимость и социальной ответственностью перед жителями региона. На сегодня в 58 регионах России работают 1200 базовых станций «ИРТЕЯ». В ближайшие годы их число планируют значительно увеличить — до 3800 единиц по всей стране. Нижегородская область в этой программе — одна из приоритетных.