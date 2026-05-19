Дорогой ОДН: что делать, если увеличилась плата за общедомовые нужды

В «ТНС энерго НН» поступают вопросы от нижегородцев о том, почему у них изменилась плата за ОДН в квитанции. Давайте разберемся, что входит в понятие общедомовых нужд (ОДН) и как не допустить роста платы за них в многоквартирном доме.

Что такое ОДН?

К общедомовым нуждам относятся все затраты на содержание инфраструктуры дома за пределами квартир и нежилых помещений: освещение подъездов и подвалов, обслуживание лифта, работа коллективных усилителей антенн, домофонов, подкачивающих водяных насосов. Плата за эти услуги делится между всеми собственниками пропорционально площади квартир и нежилых помещений.

Почему может вырасти ОДН?

Показания общедомового прибора учета и индивидуальных счетчиков – величины непостоянные, поэтому объем ОДН может меняться каждый месяц. Значительный рост потребления электроэнергии на общедомовые нужды может быть вызван следующими причинами:

1. Несвоевременная передача показаний. Некоторые жители многоквартирного дома не передают показания счетчиков ежемесячно и, как следствие, платят по среднемесячному или нормативу потребления. При этом их фактическое потребление электроэнергии может быть существенно выше. Эта неучтенная разница уходит в ОДН и распределяется между всеми собственниками помещений в доме.

2. Преднамеренное занижение показаний. Кто-то из потребителей сознательно занижает показания прибора учета или передает ошибочные данные счетчика.

3. Самовольное подключение к электросетям. Житель дома, которому ранее ограничили подачу электроэнергии из-за задолженности, самовольно подключился к электросетям.

Как не допустить роста платы за ОДН?

1. Жильцам необходимо ежемесячно передавать точные показания счетчиков, чтобы начисления за ОДН производились по фактическим данным.

2. Жители могут выбрать старшего по дому, который будет контролировать своевременную и точную передачу показаний приборов учета.

3. О фактах самовольного подключения после ограничения подачи электроэнергии можно сообщить, написав обращение на сайте nn.tns-e.ru.

Важно!

Если у кого-то из соседей есть долги за электроэнергию, это не увеличивает плату за ОДН. Долги соседей не переходят на других жителей дома. Именно отсутствие фактических показаний приборов учета и самовольное подключение к электросетям вызывает рост ОДН.