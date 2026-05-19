Почти 8 миллионов рублей отдала мошенникам жительница Дзержинска.

55-летняя жительница Дзержинска стала жертвой крупной мошеннической схемы и потеряла почти восемь миллионов рублей. На протяжении нескольких месяцев женщине звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов, Центрального банка и портала госуслуг. Они уверяли, что ей положены крупные выплаты после гибели супруга, однако для их получения необходимо выполнить ряд условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным полиции, злоумышленники действовали с конца января до конца апреля 2026 года. Под давлением аферистов женщина обналичила свои сбережения, оформила кредиты и перевела деньги на так называемые «безопасные счета». Кроме того, дважды она лично передавала наличные курьерам.

Общий ущерб составил 7 миллионов 965 тысяч рублей. Из этой суммы 770 тысяч рублей были взяты в кредит, остальное – личные накопления потерпевшей, включая страховые выплаты после гибели мужа в зоне СВО.

Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Полицейские устанавливают личности всех участников преступной схемы.

В МВД в очередной раз напомнили: сотрудники банков, правоохранительных органов и государственных сервисов никогда не требуют переводить деньги на «безопасные счета» или передавать наличные незнакомцам. При подобных звонках следует сразу прекратить разговор и обратиться в полицию.