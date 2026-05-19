Ограничения ввели в аэропорту Нижнего Новгорода 19 мая.

Аэропорт Нижнего Новгорода ввел временные ограничения на полеты 19 мая. Об этом сообщает Росавиация.

Запрет на прием и вылет воздушных судов начал действовать около двух часов ночи. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Как рассказали в пресс-служба аэропорта «Чкалов», воздушная гавань продолжает работать для пассажиров. В терминале находятся сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний — они помогают людям сориентироваться. Для пассажиров с детьми открыта комната матери и ребёнка. В залах ожидания установлены кулеры с питьевой водой, работает медпункт. Также доступны зарядные стойки для мобильных устройств и бесплатный Wi-Fi.

Пассажирам, чьи рейсы задержаны, следует уточнять информацию на сайтах авиакомпаний и онлайн-табло аэропорта.

Напомним, 18 мая в Нижегородской области отразили атаку более 20 беспилотников. К счастью, никто не пострадал.