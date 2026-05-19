Евгений Люлин: «Вопреки всем санкциям – наше «живое железо» растопило санкционный лед»

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем МАХ-канале подвел итоги пленарного заседания XI форума «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), в котором принял участие председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Спикер отметил значительный прогресс в замещении зарубежного софта и рост вклада ИТ-отрасли в экономику региона и страны. П

«Павильоны Нижегородской ярмарки сейчас заполнены «живым железом». Так айтишники называют отечественные программные решения, представленные участникам форума. А по секциям кипит живое общение: разработчики, заказчики, эксперты обсуждают итоги и планы на будущее», – написал председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

«Вклад «цифры» в ВВП России превысил 5 трлн рублей и продолжает увеличиваться. А в Нижегородской области вклад ИТ-отрасли в валовый региональный продукт вырос на 47%. На пленарном заседании этот факт особо отметил премьер-министр Михаил Мишустин. Это значит, что усилия правительства и ЗакСобрания, налоговые льготы помогли нашим айтишникам, и сегодня их разработки дают эффект в металлургии, электроэнергетике, финансах, логистике», – отметил спикер регионального парламента.

«Машиностроение практически полностью переведено на отечественные программные продукты. Помню, в 2022 году у некоторых были сомнения: сможем ли заместить 5 тысяч критически важных для промышленности ИТ-решений? Смогли! Вопреки всем санкциям и козням, сами создали программно-аппаратный контур для всех КБ в стране. Сейчас он позволяет инженерам объединять усилия, работать быстрее, точнее и эффективнее», – рассказал Евгений Люлин.

«Из 170 инициатив, озвученных в прошлые годы на ЦИПР, две трети уже реализованы. На каждый государственный рубль в среднем привлечено 7 рублей инвестиций. Искусственный интеллект, компьютерное зрение, машинное обучение, беспилотный транспорт и многое другое уже не мечты, а быль промышленности. Всё вместе это – вклад в повышение производительности труда, в создание надежного фундамента технологического лидерства России», – резюмировал спикер.