Жительницу Нижегородской области осудили за кражу 2 миллионов рублей у брата. Фото: ОПС судов общей юрисдикции Нижегородской области

Жительницу Нижегородской области признали виновной в крупном мошенничестве после хищения денег со счетов собственного брата – участника специальной военной операции. Такое решение вынес Варнавинский районный суд, сообщили в ОПС судов общей юрисдикции региона.

Как установлено, женщина с января по апрель 2024 года, а затем с апреля по сентябрь 2025-го пользовалась доверием родственника и переводила деньги с его банковских счетов. Общая сумма ущерба превысила 2,4 миллиона рублей. По данным следствия, похищенные средства она тратила на личные нужды.

Уголовное дело рассматривалось по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Во время заседания подсудимая полностью признала вину и заявила о раскаянии.

Суд назначил женщине три года лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года. Кроме того, ей запрещено менять место жительства без уведомления контролирующих органов, а также предписано ежемесячно отмечаться на регистрации.

Пока приговор не вступил в законную силу.