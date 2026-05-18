17 млрд рублей вложат в энергосистему Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Россети Андрей Рюмин обсудили развитие электросетевого комплекса региона на полях конференции ЦИПР, которая стартовала 18 мая в Нижнем Новгороде. Главной темой встречи стали модернизация энергообъектов, подключение новых потребителей и повышение надежности электроснабжения, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

По словам Глеба Никитина, программа обновления сетевой инфраструктуры, которую «Россети» реализуют в регионе несколько лет подряд, уже помогла заметно сократить количество аварий и избежать серьезных сбоев в периоды максимальных нагрузок зимой. Сейчас перед регионом стоит новая задача – обеспечить энергией не только действующие предприятия и жилые районы, но и будущие стройки, а также новые производства.

Андрей Рюмин сообщил, что в 2026 году компания направит на развитие энергетической инфраструктуры региона более 17 млрд рублей. В планах – завершение реконструкции магистральной подстанции, питающей юго-восток Нижнего Новгорода, а также Богородский и Кстовский районы. Кроме того, новые объекты мощностью 110 кВ появятся в Ольгино и Новинках, где активно идет жилищное строительство.

На встрече также подвели итоги работы по технологическому присоединению. По итогам 2025 года к электросетям подключили свыше 10,5 тысячи объектов, среди которых школы, медучреждения и новые жилые комплексы. Отдельно стороны обсудили ремонтную программу: в 2026 году финансирование этих работ увеличат более чем на 200 млн рублей – до 3,2 млрд рублей.