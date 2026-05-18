Ученики лицея № 165 представили Нижегородскую область на турнире «Знание. Игра».

Ученики лицея № 165 имени 65-летия представили Нижегородскую область в финале Всероссийского турнира по интеллектуальным викторинам «Знание. Игра» в Москве. Участниками турнира стали школьники и студенты колледжей.

- Это мероприятие стало итогом годового цикла, организованного Российским обществом «Знание». В заключительном состязании приняли участие сильнейшие команды из всех регионов России, которые прошли отборочные этапы и продемонстрировали свои знания и навыки, - сообщили в региональном министерстве образования.

Финал турнира прошёл в Национальном центре «Россия». Здесь участники смогли ознакомиться с достижениями страны. В финале команды ответили на множество вопросов. Они касались истории, культуры, науки и достижений России.

В этом году участниками проекта стали свыше 130 тысяч школьников и студентов. По итогам турнира команда Нижегородской области стала призером.

- Наша команда уже не первый раз становятся участниками Турнира от общества Знание, но, даже учитывая это, было много моментов, которые нас удивили и порадовали. Нам провели интересную экскурсию по центру Россия и подарили полезные подарки. Нас приятно удивила разносторонность заданий: мы привыкли отвечать на вопросы в формате Что? Где? Когда?, а этот Турнир подготовил для нас викторины, логические загадки и даже шарады. Мы рады, что поучаствовали в таком интересном и полезном мероприятии, надеемся попасть туда в следующем году! Мы будем настраиваться на победу, - рассказал наставник команды учитель истории Михаил Кулемин.