Подпольную майнинговую ферму накрыли в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

Автозаводском районе Нижнего Новгорода полицейские пресекли незаконное подключение к электросетям, которое, по версии следствия, использовалось для добычи криптовалюты, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительным данным, неизвестный еще в октябре 2024 года заменил оборудование в трансформаторной подстанции, из-за чего значительно выросло потребление электроэнергии. При этом оплата за нее не производилась. Ущерб энергосетевой компании оценили более чем в 1,4 миллиона рублей.

Во время дальнейшей проверки сотрудники правоохранительных органов вышли на майнинговую ферму, которая находилась на улице Строкина. В помещении обнаружили и изъяли 60 блоков и три коробки с оборудованием для майнинга, а также компьютерную технику, флеш-накопители, провода и терморегуляторы. Все изъятое направили на экспертизу.

По факту причинения имущественного ущерба возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут людей, которые могут быть причастны к организации незаконной схемы.