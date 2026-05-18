Глеб Никитин и Андрей Рюмин обсудили развитие электросетевого комплекса Нижегородской области. ФОТО: Сергей Чадов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Группы «Россети» Андрей Рюмин провели встречу на полях конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которая открылась 18 мая в Нижнем Новгороде. Стороны обсудили комплекс мер, направленных на обеспечение надежной и безопасной работы сетевого комплекса региона и развитие инфраструктуры для подключения новых потребителей.

«Поступательная программа модернизации энергообъектов, которую на протяжении нескольких лет реализует на территории Нижегородской области Группа «Россети», позволила значительно снизить аварийность и не допустить массовых технологических нарушений в период осенне-зимних пиков потребления электроэнергии. Сегодня для нас важно не только обеспечивать надежное энергоснабжение жителей и существующих предприятий, но и предусматривать технические возможности для строительства нового жилья и открытия новых производств», – отметил Глеб Никитин.

«Нижегородская область является одним из ведущих технологических центров страны. Для нас важно, чтобы сетевой комплекс обеспечивал надежное электроснабжение жителей региона и поддерживал реализацию новых промышленных проектов. В 2026 году направим на модернизацию и развитие инфраструктуры более 17 млрд рублей. Завершим реконструкцию магистральной подстанции, которая питает юго восток Нижнего Новгорода, Богородский и Кстовский районы. А в Ольгино и Новинках, где сейчас строится много жилья, планируем ввести новые объекты 110 кВ», – отметил Андрей Рюмин.

Отдельное внимание на встрече было уделено вопросам технологического присоединения. По итогам 2025 года Группа «Россети» обеспечила электроэнергией более 10,5 тыс. объектов, включая новые медицинские объекты, школы, многоквартирные жилые комплексы.

Также обсуждалась реализация мероприятий ремонтной программы. В 2026 году объем финансирования мероприятий увеличится более чем на 200 млн рублей относительно уровня предыдущего года и составит более 3,2 млрд рублей.