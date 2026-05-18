Нижегородский аэропорт Чкалов снова принимает и отправляет рейсы. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Нижнего Новгорода имени Чкалова были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. После временных мер безопасности авиагавань вновь начала отправлять и принимать рейсы. Сейчас все службы работают в штатном режиме, сообщили в Росавиации.

Напомним, ранее из-за введенных ограничений в расписании произошли сбои. Задержки коснулись как вылетающих, так и прибывающих рейсов. По данным онлайн-табло, некоторым пассажирам пришлось ожидать отправления самолетов от двух до четырех часов.

После отмены ограничений аэропорт постепенно возвращается к обычному графику работы. Пассажиров, находящихся в терминале, просят следить за сообщениями по громкой связи и обновлениями на электронном табло. Представители авиагавани также рекомендуют заранее уточнять актуальное время вылета и прилета рейсов перед выездом из дома.