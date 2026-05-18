Сестры Аверины не смогли вылететь в Нижний Новгород из-за ограничений

Сестры Аверины не смогли вылететь в Нижний Новгород. Фото: Telegram-канал сестёр Авериных

Знаменитые гимнастки из Нижегородской области Дина и Арина Аверины столкнулись с проблемами при возвращении домой – спортсменки рассказали в своем Telegram-канале, что не смогли вылететь в Нижний Новгород из-за ограничений на полеты.

По словам сестер, сначала их рейс перенесли, а позже и вовсе отменили, назначив новое время вылета. Гимнастки с юмором отнеслись к ситуации и предложили подписчикам угадать, получится ли у них улететь в этот день.

Несмотря на сложности с поездкой, спортсменки продолжили общение с поклонниками и поделились планами на ближайшую неделю – Аверины рассказали, что после недавнего эфира с мамой получили множество теплых сообщений и решили организовать новую встречу с подписчиками.

На этот раз гостем эфира станет первый тренер сестер – Лариса Белова. Именно она, по словам гимнасток, стояла у истоков их спортивного пути и помогла сформировать дисциплину, технику и характер будущих чемпионок.