Владислав Атмахов встретился с родителями нижегородских школьников.

Координатор нижегородского отделения партии, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Владислав Атмахов провел встречу с учителями и родителями учеников в нижегородской школе № 176. Эта встреча стала частью партийного проекта ЛДПР по мониторингу загруженности школьников.

С помощью нового проекта депутаты намерены определить главные причины такой большой нагрузки на учеников. Предполагается, что это позволит найти решение проблемы. Важной частью этой работы являются беседы с учителями и родителями нижегородских школьников.

Чтобы найти истоки проблемы и отыскать ее решение, ЛДПР приглашает нижегородцев присоединиться к этой работе. Для этого достаточно пройти опрос на портале школьники.лдпр.рф/. Сделать это могут и школьники, и родители, и педагоги.