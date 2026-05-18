Аэромобильные комплексы связи с отечественными базовыми станциями появятся в регионах России

На форуме ЦИПР в Нижнем Новгороде представили новое решение для оперативного развёртывания мобильной связи в самых труднодоступных уголках страны. Речь идёт об аэромобильном комплексе: полноприводный фургон «ГАЗ Соболь NN 4x4» и гексакоптер на привязи, который поднимает на высоту 100–200 метров базовую станцию LTE/5G. Оборудование разработано и производится российским вендором «ИРТЕЯ», сообщает пресс-служба МТС.

Двум специалистам достаточно 30 минут, чтобы запустить систему в любом месте, куда способен проехать автомобиль. Гексакоптер, удерживаемый тросом, может находиться в воздухе до трёх суток и обеспечивать устойчивое покрытие связи в радиусе 10–15 километров — вне зависимости от рельефа. В автофургоне размещены оператор, блок управления станцией, соединённый с радиомодулем оптическим кабелем, и генератор для питания всей системы. Комплекс подключается к опорной сети через спутник или оптику.

Такие комплексы нужны там, где обычные вышки строить сложно или нецелесообразно: в малонаселённых и удалённых районах, при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, для сельскохозяйственных работ, экологического мониторинга и поисково-спасательных операций. Решение также подходит для создания частных технологических сетей на предприятиях, чьи производственные площадки находятся в труднодоступной местности.

К началу 2028 года планируется построить несколько десятков таких комплексов и распределить по регионам. В каждом филиале появятся специальные группы оперативного развёртывания. Первые испытания прошли ещё в марте в Саратовской области, где был запущен аэростат с базовой станцией. Теперь технология готова к реальной работе.