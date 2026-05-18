Более 500 нарушений нашли в ветдокументах нижегородских компаний.

С начала 2026 года Россельхознадзор выявил в Нижегородской области 542 нарушения при оформлении ветеринарных сопроводительных документов в системе «Меркурий». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди самых частых нарушений – несоответствие объемов сырья и готовой продукции, оформление документов на товары с истекшим сроком годности, ошибки в данных о составе продукции и нарушение правил транспортировки. Кроме того, специалисты фиксировали случаи, когда продукцию с пометкой «брак» снова вводили в оборот, а транспортные документы не закрывались в установленные сроки.

По итогам проверок ведомство вынесло 465 официальных предупреждений через систему «ВетИСПаспорт». Еще в 76 случаях работа уполномоченных лиц была временно приостановлена.

Самое серьезное нарушение выявили на площадке компании ООО «АГРОБИЗНЕС». Там уполномоченное лицо внесло в систему заведомо ложные сведения о более чем 16,5 тонны замороженной бескостной говядины. В результате учетную запись специалиста аннулировали без возможности восстановления.