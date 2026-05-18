«Ночь музеев» в Нижегородской области посетили 118 тысяч человек

Минувшие выходные в Нижегородской области прошли под эгидой культуры и искусства. Всероссийская акция «Ночь музеев» собрала более 118 тысяч человек — такого количества участников в регионе ещё не было. Как сообщили в областном министерстве культуры, для гостей подготовили свыше 500 мероприятий: от театрализованных экскурсий и хоровых концертов до необычных лекций и мастер-классов.

Министр культуры Наталья Суханова отметила, что акция в очередной раз разрушила стереотип о музее как о скучном хранилище древностей. Музеи предстали живыми, современными пространствами, куда хочется возвращаться и в обычные дни.

Лидером по числу посетителей в этом году стал Нижегородский художественный музей — там побывали 18,4 тысячи человек. Самой популярной локацией оказался Дом губернатора в Кремле, который посетили более 10 тысяч гостей. Нижегородский музей-заповедник принял почти 18 тысяч человек, из них половина пришлась на филиал «Нижегородский кремль». А выставку «Собор Святых», посвящённую храмовой скульптуре, увидели больше 1100 человек.

Огромный интерес вызвал и Волго-Вятский филиал Пушкинского музея (Арсенал). Здесь с полудня до 23 часов работала событийная программа: экскурсии по экспозициям «Вечное барокко» и «Вокруг импрессионизма», дворовые игры, рисование и танцы. Всего Арсенал посетили более 25 тысяч человек.

В «Заповедных кварталах» в доме на Короленко, 18 гостей ждала музыкальная встреча «Шаляпин 1896: вокруг нижегородского дебюта» с участием солиста Нижегородского театра оперы и балета Михаила Наумова.

Муниципальные музеи области также показали высокую посещаемость. В лидерах — музейный квартал в Городце, Центр туризма «Русские крылья» в Чкаловске, а также учреждения Арзамаса, Семёнова и Дзержинска.