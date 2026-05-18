Почти миллиард рублей сэкономили муниципалитеты в Нижегородской области. Фото: Пресс-служба ЗСНО

Благодаря внедрению бережливых технологий в Нижегородской области удалось сэкономить более 950 миллионов рублей. Итоги работы муниципальных «Фабрик перемен» обсудили на круглом столе в Законодательном Собрании региона. Участники встречи рассказали о проектах, которые уже помогают ускорять работу администраций и делать государственные услуги удобнее для жителей, сообщили в пресс-службе ЗСНО.

Как отметил председатель комитета по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов, сегодня муниципалитетам особенно важно повышать эффективность работы в условиях нехватки кадров. По его словам, «Фабрики перемен» позволяют использовать уже готовые решения, которые доказали свою эффективность в других округах, экономя время и бюджетные средства.

Сейчас такие площадки работают уже в 18 муниципалитетах региона. За это время там реализовали более двух тысяч проектов, а общий экономический эффект превысил 987 миллионов рублей. Еще 170 инициатив начали внедрять и в других округах области.

Среди успешных примеров – проект «Единое окно для участников СВО и их семей» в Павловском округе. Благодаря ему сроки оказания социальных услуг сократились в шесть раз – до семи дней. За чуть больше года консультации получили свыше тысячи человек, а 15 ветеранов боевых действий смогли трудоустроиться.

Еще один проект появился в Балахне. Там заработал веб-сервис, который автоматически отслеживает изменения в законодательстве и помогает вовремя обновлять муниципальные документы. Только за несколько месяцев работы система позволила сотрудникам администрации сэкономить почти тысячу часов рабочего времени.