КамАЗ загорелся на стоянке в Кстове. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

В Кстове произошёл пожар на открытой территории. На улице Ломоносова, 38 загорелся грузовой автомобиль КамАЗ. Пламя быстро распространилось, и в итоге огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

В результате пожара грузовик выгорел полностью. Кроме того, пламя повредило другую спецтехнику, которая находилась рядом. К счастью, в происшествии никто не пострадал.

Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара. Что именно стало источником огня,пока неизвестно. Дознавателям предстоит выяснить, была ли это неисправность автомобиля, нарушение правил эксплуатации или иной фактор. Информация о пострадавших и сумме ущерба уточняется. По факту случившегося проводится проверка.