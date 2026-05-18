Высокую пожароопасность объявили в Нижегородской области с 20 по 25 мая

Высокую пожароопасность объявили в Нижегородской области до 25 мая.

С 20 по 25 мая в Нижегородской области резко возрастает риск лесных и торфяных пожаров. По данным Верхне-Волжского УГМС, уже в среду, 20 мая, местами, а с 21 по 25 мая — в большинстве районов региона и в самом Нижнем Новгороде ожидается четвёртый, высокий класс пожароопасности.

В регионе установилась сухая жаркая погода, температура воздуха доходит до июльских значений, летний зной сохранится как минимум до конца рабочей недели и, судя по прогнозу, даже в выходные. Это значит, что любая искра может привести к серьёзному возгоранию. Огонь способен быстро распространиться на большие площади, перекинуться на населённые пункты и объекты экономики. В зоне особого риска — леса и торфяники, которые после зимы ещё не успели набрать достаточную влажность.

В период высокой пожароопасности действует запрет на посещение лесов. На садовых и дачных участках категорически запрещено жечь мусор и сухую траву, особенно вблизи лесных массивов. Не разводите костры в лесах, не бросайте горящие спички и непотушенные сигареты. Если вы заметили природный пожар, не пытайтесь потушить его самостоятельно, если не уверены в своих силах. Будьте осторожны, не подходите близко к огню и незамедлительно сообщите о возгорании пожарным по номеру 101 или 112.