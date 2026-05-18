Первую российскую базовую станцию запустили в центре Нижнего Новгорода. Фото: пресс-служба ПАО МегаФон

В историческом центре Нижнего Новгорода заработала первая отечественная базовая станция, запущенная в городе-миллионнике. Новая станция обеспечивает жителей и туристов устойчивой мобильной связью и быстрым интернетом. Презентация оборудования состоялась 18 мая в рамках конференции ЦИПР, сообщили в пресс-службе МегаФона.

Базовая станция работает в диапазоне 1800 МГц и поддерживает скорость мобильного интернета до 110 Мбит/с. Зона покрытия охватывает Нижневолжскую набережную, набережную Федоровского, улицу Рождественскую, Канавинский мост и территорию Благовещенского монастыря – места, где ежедневно гуляют тысячи нижегородцев и гостей города, в том числе посетители фестиваля «Столица закатов».

Оборудование поддерживает стандарты GSM и LTE, а сама платформа уже готова к переходу на сети пятого поколения. Для этого в будущем потребуется лишь обновление программного обеспечения без замены самой станции.

Во время ЦИПР с новой станции организовали онлайн-трансляцию видов на слияние Волги и Оки, а также демонстрацию системы экомониторинга. Она в режиме реального времени передаёт данные о состоянии воздуха, температуре, влажности и скорости ветра.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал запуск станции важным шагом для развития отечественной телеком-инфраструктуры.

– Производство и установка отечественных базовых станций как в деревнях и сёлах, так и в мегаполисах – один из ключевых шагов к нашему технологическому суверенитету. Символично, что запуск станции состоялся именно во время ЦИПР в Нижнем Новгороде, – подчеркнул глава региона.