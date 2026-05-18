Нижегородцы выбирают Т2 – исследование «ТМТ Консалтинг»

Фото: Пресс-служба T2

Т2, российский оператор мобильной связи, стал предпочтительным оператором среди жителей Нижегородской области. Это подтверждают аналитики ООО «ТМТ Консалтинг» по результатам исследования рынка сотовой связи в регионах России. Именно у Т2 самая крупная абонентская база среди «большой четверки» на территории региона.

Исследование «ТМТ Консалтинг» проводилось весной 2026 года. Анализ ответов респондентов показал лидерство Т2 по числу абонентов в Нижегородской области, где оператор активно реализует концепцию «других правил» и наращивает темпы технического развития.

По итогам 2025 года объемы строительства базовых станций в регионе увеличились на 65% по сравнению с показателями 2024 года, в самом Нижнем Новгороде этот показатель вырос на 15%. Благодаря расширению зоны покрытия сети Т2 доступ к связи получили десятки тысяч жителей в населенных пунктах, где ранее она была недоступна.

Т2 активно вводит в эксплуатацию отечественные базовые станции «Булат», которые способны работать в двух стандартах и обслуживать голосовой трафик. Инфраструктурной базой опережающего развития Т2 стала сеть антенно-мачтовых сооружений от компании «Пилар». Кроме того, Нижегородская область – один из первых регионов страны, где весь LTE-трафик начал обслуживаться на оборудовании ядра пакетной коммутации «Протей». Это уникальная российская разработка, которая обеспечила успешное импортозамещение основных процессов в телекоме.

Гибкий подход Т2 проявляется и в вопросах тарифной архитектуры, и в клиентском сервисе. Чтобы поддерживать активный образ жизни своих абонентов, Т2 регулярно обновляет программу лояльности «Больше». Клиенты оператора также могут обменивать минуты и гигабайты на скидки, подарки и услуги.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» Т2:

«Если скорость, качество и сервис – основные критерии конкурентной борьбы на рынке, то доверие – это уже не просто метрика. В технических вопросах мы можем полагаться на точнейшие тесты, но истинное отношение абонентов покажет только время. В прошлом году Т2 заняла первое место по интегральной оценке качества мобильной связи в Нижегородской области по версии DMTEL. Новое достижение стало логическим продолжением нашего курса, в котором главным ориентиром были и будут интересы наших абонентов».

Реклама. ООО «Т2 Мобайл» https://nnov.t2.ru/