Мининский университет вошел в топ-5 педагогических университетов страны

Мининский университет вошел в топ-5 педагогических университетов. ФОТО: Мининский университет.

Мининский университет занял пятое место в стране среди вузов Министерства просвещения РФ и 17 место в общем предметном рейтинге по направлению «Педагогическое образование, педагогика». Об этом свидетельствуют данные предметного рейтинга России-2026 агентства RAEX.

В этом году рейтинги вышли по 35 направлениям – в них учитывались 167 вузов из 45 регионов России. При этом конкурентами Мининского университета стали крупнейшие многопрофильные университеты России и педагогические вузы Москвы.

- Нижегородский педвуз стал одним из пяти педагогических вузов, подведомственных Минпросвещения России, которые вошли в двадцатку сильнейших в своей профильной области, - подчеркнул министр просвещения России Сергей Кравцов.

По словам министра, это свидетельствует об эффективности системной работы.

- Педагогические университеты сегодня — это центры учебно-педагогических округов. Каждый из них готовит высококлассных специалистов для отечественных школ, при этом сохраняя свои сильные научные традиции, - отметил министр.

При составлении рейтинга эксперты агентства RAEX учитывали показатели научной активности вузов, карьерные успехи выпускников и объективные статистические данные Минобрнауки России. У каждого вуза оценивали образовательную, научную и общественную деятельность. Суммируя эти показатели, Мининский университет набрал 62,71 балл. Благодаря этому вуз сумел занять 17 строчку в профильном рейтинге. Это же место было у университета и в прошлом году.

- Попадание в топ-20 престижного рейтинга RAEX для нас не просто статус, а объективная оценка ежедневной работы всего коллектива. Мы делаем ставку на соединение классической педагогики с инженерными компетенциями, - заявил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Ректор напомнил, что благодаря этой работе Мининский университет сумел стать участником программы «Приоритет 2030».

- Мы готовим учителей, которые сразу после выпуска приходят в школы и показывают высокие результаты, а наши научные проекты решают реальные задачи региональной и федеральной системы образования, - сообщил Виктор Сдобняков.

К слову, в локальном рейтинге ПФО, подготовленном агентством в конце февраля 2026 года, Мининский университет занял второе место.

