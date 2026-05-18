Нижний Новгород и Минск подписали план сотрудничества до 2028 года.

Нижний Новгород и Минск продолжат развивать партнерские отношения – глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев подписали новую дорожную карту сотрудничества на 2026–2028 годы. Церемония прошла в рамках Дней Нижнего Новгорода в Минске. Документ включает более 40 совместных проектов и мероприятий в разных сферах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Как отметил Юрий Шалабаев, сотрудничество двух городов продолжается уже около 25 лет. Предыдущее соглашение, рассчитанное на 2023–2025 годы, удалось успешно реализовать, поэтому стороны решили продолжить совместную работу.

Новая дорожная карта охватывает более десяти направлений. Среди них – образование, спорт, социальная политика, туризм, транспорт, дорожное хозяйство и патриотическое воспитание. Однако главным направлением взаимодействия остается экономика. Отдельное внимание уделят культурным проектам. В эти дни в Минске проходят выставки нижегородских музеев, спектакли театров и концертные программы с участием творческих коллективов из приволжской столицы.

Нижегородская делегация посетила белорусское предприятие по производству коммунальной техники. Городские специалисты изучат новые модели машин, которые в дальнейшем могут появиться на улицах Нижнего Новгорода.

Также во время визита соглашения о сотрудничестве с районами Минска подписали Ленинский, Московский и Кстовский районы Нижнего Новгорода. Теперь прямые партнерские связи с белорусской столицей установили все девять районов города.