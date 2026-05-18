Почти 180 миллионов рублей направят на благоустройство парка в Богородске. Фото: c cайта 2ГИС.

В Богородске готовятся к масштабному обновлению парка имени Ленинского комсомола. На комплексное благоустройство общественного пространства выделили почти 180 миллионов рублей. Заказчиком выступает муниципальная «Дирекция парков и скверов Богородска». Информация о проведении электронного конкурса появилась на портале госзакупок.

Работы пройдут на территории в границах улиц Ленина, Чернышевского и 2-го микрорайона. Подрядчику предстоит полностью преобразить парк: провести земляные работы, обустроить дорожки и площадки, установить малые архитектурные формы, наладить освещение, видеонаблюдение и систему оповещения.

Согласно документам закупки, начальная стоимость контракта составляет 179,9 млн рублей. Победителя конкурса определят после рассмотрения заявок.

По условиям контракта все работы должны завершиться до 15 ноября 2026 года. Подрядчик также будет отвечать за качество материалов, соблюдение строительных норм и оформление всей исполнительной документации. Контроль за выполнением работ предусмотрен на каждом этапе благоустройства.