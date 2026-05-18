Более 2,4 тысячи нижегородцев получили путевки в санатории с начала года

Более 2,4 тысячи жителей Нижегородской области смогли пройти санаторно-курортное лечение по путевкам, предоставленным региональным отделением СФР, с начала 2026 года. Всего за это время было закуплено 4255 путевок, включая 499 – для сопровождающих. На эти цели направили свыше 157 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Получить бесплатное лечение могут ветераны боевых действий и Великой Отечественной войны, люди с инвалидностью, а также граждане, пострадавшие от радиации после аварии на Чернобыльской АЭС. Для организации лечения отделение СФР уже заключило 23 государственных контракта с санаторно-курортными учреждениями.

Продолжительность лечения зависит от категории пациента. Для взрослых курс составляет 18 дней, для детей – 21 день, а для людей с последствиями травм спинного мозга – 24 дня. При подборе путевок учитываются профиль заболевания и группа инвалидности.

Чтобы получить путевку, необходимо оформить медицинскую справку по форме 070/у, подтверждающую показания к лечению. Подать заявление можно через портал Госуслуг или в клиентской службе СФР. В соцпакет также входит оплата проезда к месту лечения и обратно – при условии, что льготник не отказался от этой меры поддержки в пользу денежной компенсации.

Нижегородцы могут пройти лечение как в санаториях региона, так и на курортах юга России и других областей страны.