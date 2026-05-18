Четыре рейса задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода из-за ограничений. Фото: Пресс-служба аэропорта Чкалов

Сразу несколько рейсов задержаны утром 18 мая в аэропорту Нижнего Новгорода. Изменения в расписании затронули как вылеты, так и прилеты самолетов. По данным онлайн-табло авиагавани, пассажирам некоторых рейсов придется ждать отправления от двух до четырех часов.

Рейс авиакомпании Red Wings в Самару, который должен был отправиться в 09:30, перенесли на 12:20. Самолет авиакомпании Аэрофлот в Москву вылетит не в 09:40, а только в 13:40. Также задержаны рейсы EO-438 авиакомпании Икар и N4-438 авиакомпании Nordwind Airlines в Сочи – их перенесли с 11:10 на 14:50 и объединили.

Кроме того, с опозданием прибывают самолеты из Екатеринбурга, Москвы, Калининграда, Санкт-Петербурга и Сочи. В среднем задержки также составляют от двух до четырех часов.

Как сообщили в Росавиация, в аэропорту Чкалов введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры приняли для обеспечения безопасности полетов. Несмотря на ситуацию, аэропорт продолжает работу в штатном режиме: пассажирам доступны питьевая вода, бесплатный Wi-Fi, зарядные станции и медпункт.