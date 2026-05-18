Магнитная буря накроет Нижегородскую область вечером 18 мая

Жителей Нижегородской области предупреждают о магнитной буре, которая ожидается вечером 18 мая. Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии, возмущения магнитосферы продлятся с 18:00 до 21:00 и достигнут уровня G1 — это слабая буря, но вполне ощутимая для метеочувствительных людей.

Магнитные бури берут начало на Солнце. Там постоянно происходят вспышки и выбросы огромных масс раскалённой плазмы — это явление называют солнечным ветром. Когда этот поток заряженных частиц достигает Земли, он сталкивается с её магнитным полем и вызывает его колебания. Чем мощнее выброс, тем сильнее возмущения. В данном случае буря оценивается как слабая — первый уровень из пяти возможных.

Тем не менее, даже такие колебания могут вызывать головные боли, слабость, скачки давления и бессонницу у людей, зависимых от погоды. Врачи советуют в это время не перегружать организм: избегать стрессов, больше отдыхать, пить воду и не злоупотреблять кофе. Впрочем, уже к девяти вечера магнитосфера должна успокоиться, и ночь пройдёт без возмущений. Так что переживать не стоит — главное, быть внимательным к своему самочувствию в эти три часа.