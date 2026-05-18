НовостиТуризм18 мая 2026 5:21

Ограничения ввели в аэропорту Нижнего Новгорода утром 18 мая

Это необходимо для обеспечения безопасности полетов
Валерия МУРОМЦЕВА
Ограничения ввели в аэропорту Нижнего Новгорода.

Ранним утром 18 мая в аэропорту Нижнего Новгорода были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Несмотря на ограничения, аэропорт продолжает работать и поддерживать пассажиров. В терминале находятся сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний, которые помогают людям сориентироваться в изменившейся ситуации. Для пассажиров с детьми работает комната матери и ребёнка. В залах ожидания размещены кулеры с питьевой водой, медпункт открыт круглосуточно. Также доступны зарядные стойки для мобильных устройств и бесплатный Wi-Fi на всей территории аэропорта и на его сайте.

Путешественникам рекомендуют следить за статусом своих рейсов на сайтах авиакомпаний и онлайн-табло аэропорта, а также внимательно слушать объявления по громкой связи.