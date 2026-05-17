Бастрыкин отреагировал на жалобы жителей нижегородского села о разбитой дороге

Жители села Вареж Павловского округа обратились в приемную председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина с жалобой на состояние подъездной дороги. Обращение поступило в соцсети «ВКонтакте», сообщили в Информационном центре СКР.

Сельчане рассказали, что дорога давно находится в непригодном состоянии. Асфальта здесь вообще нет, грунтовое покрытие постоянно размывает, и оно покрылось глубокими колеями. Проезд машин, в том числе скорой помощи и пожарных, серьезно затруднен. Люди, по сути, отрезаны от медицинских учреждений и соцобъектов.

В следственном управлении СК России по Нижегородской области по этому факту возбуждено уголовное дело о ненадлежащей дорожной инфраструктуре. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального СУ Айрата Ахметшина доклад о ходе расследования и работе по разрешению проблемы. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

