Нижегородская область усилит партнерство с Бразилией в промышленности и спорте. Фото: министерство международных и межрегиональных связей Нижегородской области

15 мая Нижегородская область принимала гостей из Латинской Америки. В регион прибыла делегация Делового совета Бразилия-Россия во главе с вице-президентом по стратегическим и институциональным отношениям Девениром Кавальканте де Лима. Подробнее о встрече рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Главной целью визита стало расширение двусторонних связей в торговле, экономике, промышленности, культуре и спорте. Представители нижегородского правительства и бразильская сторона обсудили перспективные направления взаимодействия, развитие деловых контактов, запуск совместных проектов и укрепление гуманитарных связей.

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин пояснил, что партнеров пригласили для предметного диалога и личного знакомства с регионом. Бразильцы, по его словам, предложили открыть в Нижегородской области Дом Бразилии, и эта инициатива уже прорабатывается. Кроме того, страна заинтересована в нижегородской химической промышленности, где у местных предприятий есть серьезный потенциал для выхода на этот рынок.

- Такая коммерческая структура способствовала бы продвижению интересов как бразильских компаний в регионе, так и интересов России и Нижегородской области в Бразилии, – считает зампредседателя.

В рамках деловой программы бразильским гостям презентовали промышленный, производственный и экспортный потенциал нижегородских предприятий. Стороны обсудили возможную кооперацию в сфере образовательных технологий, промышленного оборудования и строительных материалов. Затронули и перспективы локализации производств, а также создания совместных предприятий на территории Латинской Америки. Свои наработки на встрече представили компании «ПКФ «БК-студия», «ВОРТЕКСПРОМ» и ГК «GeoSM».

Заместитель председателя правительства региона Артур Батурский подчеркнул, что Нижегородская область крайне заинтересована в углублении всестороннего сотрудничества с бразильскими партнерами. Уровень развития промышленности и технологий в регионе, по его словам, открывает широкие возможности как для экспорта российской продукции, так и для запуска совместных предприятий.

- Сегодняшняя встреча позволила нам представить не только инвестиционный и производственный потенциал ведущих региональных компаний, но и наметить перспективные направления взаимодействия в спорте и культуре. Уверен, что встреча заложит прочную основу для дальнейшего взаимовыгодного развития и стратегического партнерства, - отметил он.

Разговор вышел за рамки одной только промышленности. Отдельной темой стало сотрудничество в спорте, речь шла о Федерации самбо Нижегородской области. Президент НРОО «ФСНО» Алексей Ростовцев отметил, что интерес к самбо в Бразилии стабильно растет последние 30 лет, и во многом это заслуга успехов российских спортсменов. Он напомнил, что в 2028 году совпадут две важные даты: юбилей установления дипломатических отношений между Россией и Бразилией и 90-летие самбо. Пользуясь случаем, нижегородская сторона предложила бразильским коллегам провести международные матчи по спортивному и боевому самбо.

- Такие соревнования способны привлечь внимание мирового спортивного сообщества, а также стать дополнительным стимулом для развития гуманитарных и торгово-экономических связей между странами, – сказал Ростовцев.

Затронули на переговорах и культурную повестку. Стороны условились развивать совместные проекты в сфере кинематографа и культуры. А Девенир Кавальканте де Лима признался, что остался под впечатлением от диалога с нижегородским правительством. Он добавил, что Бразилия уже сейчас активно готовится к 2028 году – двухсотлетию отношений между странами, и часть обсужденных инициатив как раз приурочена к этой дате.

Министр международных и межрегиональных связей Ольга Гусева отдельно остановилась на межмуниципальной кооперации с бразильскими городами, назвав это направление особенно важным. Она привела уже работающие примеры: Городецкий округ наладил контакты с муниципалитетом Триндади штата Гояс, а Воскресенский округ взаимодействует с городом Кампина-дас-Миссойнс. В ближайших планах стоит установление побратимских связей между Дзержинском и городом Жундиаи в штате Сан-Паулу. Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос партнерства между Нижегородской областью и тремя бразильскими штатами: Баия, Сан-Паулу и Риу-Гранди-ду-Сул.

- Все это откроет перед нами новые горизонты и возможности для обмена опытом и знаниями, что, в свою очередь, способствует укреплению культурных связей и развитию деловых партнерств, – считает Ольга Гусева.

Завершился визит бразильской делегации посещением Нижегородского кремля. Гости возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь».