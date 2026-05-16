Почетный ветеран Нижегородской области Галина Гронская ушла из жизни

В Дзержинске не стало Галины Александровны Гронской - почетного ветерана Нижегородской области и бессменного председателя городского отделения «Российского союза узников фашистских концлагерей». О ее смерти сообщил председатель ЗСНО Евгений Люлин.

- Тяжело узнавать такие новости, - признался спикер регионального парламента. - В прошлом году встречался с этой удивительной женщиной, вручил ей юбилейную медаль «80 лет Победы». Она улыбалась, шутила, строила планы - казалось, что её энергии хватит на сто лет!

Галина Александровна является ветераном Великой Отечественной войны. Детство для нее закончилось еще в шесть лет, когда она приехала из Ленинграда погостить к бабушке в Беларусь и сразу угодила в эпицентр войны. В 1943-м всю семью отправили в концлагеря - польские и немецкие. Рядом с девочкой все это время оставался ее младший брат, с которым они выживали под постоянной угрозой смерти. Охранники могли пристрелить даже за подобранное гнилое яблоко, а после одной из попыток побега девочку искусали овчарки так, что рубцы на спине остались на всю жизнь.

После войны, когда семья наконец воссоединилась, младший брат не узнал родную мать, потому что в 27 лет она была уже совершенно седой. Он подошел к сестре и сказал: «Моя мама - Галя».

После войны Галина Гронская больше сорока лет проработала на заводе «Заря», а с 1988 года стала бессменным председателем Дзержинского отделения Союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Она помогала подопечным, воспитывала молодежь и собирала гуманитарную помощь для Донбасса. Умерла она на 91-м году жизни.

- Для неё слова «фашизм» и «нацизм» были не абстракцией из учебника, а личной болью, поэтому она делала всё, чтобы эта зараза не подняла голову снова. Вечная память Галине Александровне, - пишет Евгений Люлин.

