Бесплатную правовую консультацию для пенсионеров проведут в Нижнем Новгороде 26 мая Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородские пенсионеры и льготники смогут получить бесплатную правовую консультацию 26 мая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Прием начнется в 10:00 в приемной граждан губернатора и правительства по адресу: Нижний Новгород, улица Костина, дом 2. К участию привлекут специалистов органов исполнительной власти и профильных учреждений.

Чтобы попасть на консультацию, нужно заранее записаться. Сделать это можно лично в приемной граждан, кабинет 22, либо по телефонам: 8 (831) 419-75-83 и 8 (800) 302-07-70. Учтите, что запись прекращается за три рабочих дня до консультации.