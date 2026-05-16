Светофоры обновят на перекрестке Веденяпина и Лескова в Нижнем Новгороде Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде на пересечении улиц Веденяпина и Лескова в Автозаводском районе модернизируют светофорный объект. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляет почти 16,6 миллиона рублей.

Заказчиком выступает центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода. Сами же работы проведут в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы по федеральному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», а их главной целью станет повышение безопасности участников дорожного движения.

Подрядчику предстоит выполнить модернизацию в строгом соответствии с проектно-сметной документацией. Что касается сроков, то они определены с момента заключения контракта по 31 мая 2027 года, но не ранее 12 марта 2027 года. Финансирование практически полностью ляжет на областной бюджет - 99% суммы, и лишь 1% добавит городская казна. Гарантия на выполненные работы составит пять лет, а на дорожные знаки - не менее десяти.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 25 мая 2026 года.