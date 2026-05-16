Инженера оштрафовали на миллион рублей за подкуп в Нижегородской области. Фото: Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области

Миллион рублей штрафа назначил Дивеевский межрайонный суд инженеру энергосбытовой компании за коммерческий подкуп. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.

Как установило следствие, временно исполняя обязанности начальника участка, сотрудник ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» вместе с подельником получил от местной жительницы 12 тысяч рублей. За эту сумму он обещал сохранить для нее выгодный тариф на электроэнергию для жилого дома, хотя фактически там велась коммерческая деятельность, а значит, платить нужно было по повышенному тарифу. Сразу после передачи денег его задержали сотрудники УФСБ. Уголовное дело в отношении второго фигуранта выделено в отдельное производство.

Подсудимый полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд также на три года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с заключением договоров энергоснабжения и расчетами с потребителями. Кроме того, с него взыскали те самые 12 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.