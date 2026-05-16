НовостиПроисшествия16 мая 2026 6:26

Уголовное дело возбуждено после смерти рабочего на крыше в Нижегородской области

Мужчина упал с высоты при ремонте многоквартирного дома и скончался от травм
Анжелика ЮДИЧЕВА
Фото: СУ СКР по Нижегородской области.

В поселке Вознесенское следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего. Об этом сообщили в следкоме по Нижегородской области.

Несчастный случай произошел 13 мая на улице Кирова. Сотрудник управляющей компании выполнял ремонт крыши многоквартирного дома, однако в какой-то момент сорвался вниз. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Дело расследуется по части 2 статьи 143 УК РФ - нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. В ближайшее время следователям предстоит установить все детали случившегося и дать правовую оценку действиям тех, кто отвечал за соблюдение техники безопасности.