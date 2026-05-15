Нижегородские студенты пожаловались на «Антиплагиат» и рост цен на обучение

Нижегородские студенты жалуются на «Антиплагиат» и рост цен на обучение.

В преддверии летней сессии студенты нижегородских вузов всё чаще говорят о двух проблемах: заоблачные цены на обучение и массовые ложные обвинения в списывании у нейросетей. Антиплагиат-сервисы, как выяснилось, стали блокировать допуск к защите дипломов тем, кто писал работу честно. Программа принимает самостоятельно написанные тексты за сгенерированные искусственным интеллектом, сообщает НРО ЛДПР.

Вопрос обсудили на встрече студентов Института филологии и журналистики ННГУ имени Лобачевского с координатором Нижегородского регионального отделения партии Владиславом Атмаховым. Ребята подтвердили: проблема есть и она массовая. Параллельно подняли и другую больную тему — стоимость обучения. За последний год цены на некоторые направления подготовки выросли на 20–25 процентов.

Владислав Атмахов заявил, что студенты сегодня живут в страхе перед ошибкой алгоритма и очередным повышением цен. По его словам, образование должно быть доступным и объективным.

Депутаты уже направили обращение в Министерство науки и высшего образования РФ с требованием провести проверку системы «Антиплагиат» и защитить права студентов.