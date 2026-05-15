Бывшее руководство НГЛУ начали судить в Нижнем Новгороде

В Нижегородском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего ректора лингвистического университета имени Добролюбова Жанны Никоновой, экс-проректора Анны Чанчиной и бывшего директора Института непрерывного образования Юлии Чичериной. Их обвиняют в присвоении денег вуза, пишет «Ъ-Приволжье».

По версии следствия, в 2023–2024 годах в университете действовала преступная схема. Сотрудникам необоснованно завышали премии — от 15 до 50 тысяч рублей. Полученные деньги они через Чичерину возвращали ректору — часто в виде подарочных сертификатов магазинов парфюмерии и бытовой техники. Иногда на эти средства покупали посуду, алкоголь и другие вещи. Общая сумма хищений, по данным следствия, составила 5,5 миллиона рублей. Чичериной вменили пособничество, она уже полностью признала вину.

Кроме того, Никонову и Чанчину обвиняют в превышении должностных полномочий — они заключали фиктивные договоры на научно-исследовательские работы с иностранными студентами, чтобы улучшить отчётность вуза. Ущерб от неуплаченных налогов оценили в 1,3 миллиона рублей. Таким образом, общая сумма ущерба составила почти 7 миллионов.

Сама Жанна Никонова вину не признала, назвала обвинение противоречивым и заявила, что не могла совершать преступления после своего увольнения 30 октября 2024 года, тогда как в обвинении указан период до 30 ноября. Анна Чанчина свою позицию пока не озвучила.

Прокуратура подготовила иски о взыскании почти 7 миллионов рублей. Часть имущества бывших сотрудниц, включая квартиры и машины, уже арестована. Защита настаивает на несоразмерности стоимости имущества сумме ущерба и на том, что некоторые квартиры — единственное жильё. Судебное следствие продолжится 27 мая.