Энергетики «Нижновэнерго» готовятся работать в условиях непогоды

По прогнозам Гидрометцентра, 14-15 мая в Нижегородской области местами ожидаются грозы, усиление южного ветра с порывами до 18 м/с.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 183 бригады «Нижновэнерго»: 643 специалиста и 343 единицы спецтехники.

Под особым контролем находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для подачи электроэнергии которым в случае необходимости подготовлены 230 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью около 10,05 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг метеообстановки.

Энергетики напоминают, что при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Необходимо незамедлительно сообщить в энергокомпанию или МЧС.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно:

- по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия» 8-800-220-0-220 (короткий номер 220; бесплатно, круглосуточно);

- через онлайн-сервисы компании:

• официальный сайт

• мобильное приложение «Есть свет!»

Заявки, поданные через электронные сервисы компании, оперативно принимаются в работу.