Нижегородское модельное агентство обмануло 399 человек на 65 миллионов рублей.

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении 15 человек, которых обвиняют в создании преступного сообщества и серии мошенничеств под видом модельного агентства. По версии следствия, участники схемы работали сразу в нескольких регионах страны, а офисы компании находились, в том числе, в Москве и столице Приволжья, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

28-летняя организатор проекта вместе с сообщниками искала клиентов, мечтавших о карьере в модельном бизнесе, на телевидении, радио и в сфере SMM. Потенциальным ученикам обещали обучение, продвижение и дальнейшее трудоустройство. Однако перед началом «карьеры» людям предлагали оплатить онлайн-курсы стоимостью от 50 до 200 тысяч рублей.

По данным МВД, потерпевшими признаны 399 человек. Общий ущерб превысил 65 миллионов рублей. Следствие также считает, что предполагаемая организатор потратила часть незаконно полученных денег на покупку недвижимости в Москве и Подмосковье, дорогого автомобиля и ювелирных украшений.

Во время расследования пострадавшим уже вернули около 9 миллионов рублей. Кроме того, на имущество обвиняемых наложили арест на сумму 72 миллиона рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в Советский районный суд Нижнего Новгорода. Там же уже рассматривается другое дело, связанное с бывшей управляющей и кастинг-директорами нижегородского филиала модельного агентства.