Улицу Варварскую в Нижнем Новгороде перекроют в ночь на 16 мая. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгороде изменили дату дорожных работ на улице Варварской. Теперь движение в сторону улицы Пискунова в районе дома №3а полностью перекроют с 22:00 15 мая до 08:00 16 мая. Ранее ограничения планировали ввести на сутки раньше. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

На участке будут укладывать новый асфальт сразу по всей ширине проезжей части. Перед этим здесь проводили замену теплосети. После завершения коммунальных работ дорожное покрытие временно восстановили только в зоне раскопок, чтобы быстрее открыть движение для транспорта.

Как уточнили в мэрии, за одну ночь специалисты выполнят весь необходимый объем работ – от подготовки покрытия до финальной укладки асфальта. После этого проезд по Варварской снова станет доступен для автомобилей.

Водителей просят заранее продумать маршрут объезда и учитывать ограничения при поездках по центру города. Автомобилистам также напоминают быть особенно внимательными в районе проведения работ, где ночью будет задействована дорожная техника.