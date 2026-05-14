887 человек пострадали от укусов клещей в Нижегородской области.

В Нижегородской области с начала сезона активности клещей за медицинской помощью обратились 887 человек, из них 266 детей. По данным регионального Роспотребнадзора, половина всех случаев присасывания зарегистрирована только за последнюю неделю, хотя в целом уровень обращаемости пока вдвое ниже среднемноголетних показателей.

Наибольшее количество пострадавших отмечено в Борском округе (84), Дзержинске (64), Ветлужском (56) и Павловском (52) округах, а также в Автозаводском районе Нижнего Новгорода (49), Городецком (48) и Кстовском (45) округах. Чаще всего клещи нападали на придомовых территориях (38%) и садово-огородных участках (30%), реже – в лесу и парках.

При лабораторном исследовании у трёх клещей выявлен вирус энцефалита, ещё 184 оказались носителями боррелий, выявлены также единичные случаи заражённости анаплазмами и эрлихиями. Один случай клещевого боррелиоза уже лабораторно подтверждён у взрослого жителя области.

Жителям напоминают: при укусе необходимо сразу обратиться в травмпункт, сдать снятого клеща на анализ, а детям до 18 лет вводится противоклещевой иммуноглобулин в обязательном порядке.