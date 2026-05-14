НовостиОбщество14 мая 2026 13:34

Суммарный коэффициент рождаемости Нижегородской области вырос на 2% в 2026 году

Регион стал первым в России по этому показателю
Екатерина МАРКЕЛОВА
Суммарный коэффициент рождаемости Нижегородской области вырос на 2% в 2026 году.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородская область заняла первое место в России по динамике роста суммарного коэффициента рождаемости. По данным Росстата, за первые четыре месяца 2026 года показатель вырос на 2% – это самый высокий прирост в стране. Абсолютное значение СКР по итогам апреля достигло 1,333. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем канале в «Макс».

Глава региона отметил, что к концу 2025 года Нижегородская область впервые обошла уровень СКР в Приволжском федеральном округе, сейчас он продолжает увеличиваться.

Особенно, по словам губернатора, динамика заметна с июля 2025 года: суммарный коэффициент рождаемости в регионе вырос на 5,79%, а по третьим и последующим детям – на 10,51%. Именно в этот период в регионе был запущен демографический проект «Основа», в рамках которого родители могут получить прибавку к федеральному материнскому капиталу, «Подарок новорожденному» и другие меры поддержки.

– Принципиальный перелом в динамике рождаемости, как видно из графика, полностью совпадает с моментом запуска «Основы». И это – объективная федеральная статистика, – отметил губернатор.

Президент России Владимир Путин высоко оценил региональную программу «Основа», приведя её в пример всей стране. Демография остаётся приоритетом как для федерального центра, так и для региональных властей.