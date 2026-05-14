Профсоюз добился пересмотра условия труда онкологов Кстовской ЦРБ.

В Кстовской центральной районной больнице пересмотрели условия труда сотрудников онкологического отделения и Центра амбулаторной онкологической помощи. Поводом для этого стали замечания профсоюза к результатам специальной оценки рабочих мест, где медики ежедневно работают с противоопухолевыми препаратами и другими потенциально опасными веществами, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

По информации Профсоюза работников здравоохранения Нижегородской области, первоначальная оценка не в полной мере учитывала специфику работы персонала. После обсуждения ситуации с руководством больницы было принято решение провести внеплановую СОУТ.

По итогам повторной проверки для рабочих мест, связанных с использованием противоопухолевых препаратов, установили класс условий труда 3.4. Также был уточнён перечень должностей, сотрудники которых сталкиваются с биологическими рисками и отходами класса «Б».

Председатель регионального профсоюза медработников Василий Приказнов отметил, что благодаря пересмотру условий труда сотрудники сохранят все положенные компенсации и социальные гарантии. Речь идёт о сокращённой рабочей неделе, дополнительных выплатах и праве на льготную пенсию.