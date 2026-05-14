Депутат Атмахов прошел все станции экоквеста вместе со школьниками.

Координатор нижегородского отделения партии, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Владислав Атмахов вместе со школьниками 13 мая прошел экоквест «Тайны живой воды», ставший частью экологического фестиваля «Чисто Сормово». Об этом депутат рассказал в своих социальных сетях.

- Побывал на экофестивале «Чисто Сормово». Мероприятие уже давно стало доброй традицией — и неудивительно, что Сормовский библиотечный центр участвует в этой акции уже в 12-й раз, - напомнил Владислав Атмахов. - Организаторы подготовили увлекательный экоквест «Тайны живой воды». Я не просто приехал поприветствовать участников, а лично прошёл все станции вместе с ребятами.

Но главным событием стал экоквест «Тайны живой воды» от библиотечного экологического центра. Здесь, перемещаясь по станциям, ребята смогли познакомиться с главными водоемами Нижегородской области. Так, на станции «Формула чистоты» школьники вместе с Дмитрием Архиповым проводили опыты с водой и определяли её качество, на станции «Там, где вода встречается с лугом» - вместе с Ксенией Жук познакомились с обитателями Артемовских лугов, на станции «Живые сокровища Керженца» - вместе с Татьяной Гродничевой узнали о фауне Керженского заповедника. Всего на маршруте было предусмотрено семь станций.

На память об экоквесте все участники смогли изготовить капли-подвески из воздушного пластилина на мастер-классе «Капля в копилку».

- Ребята, вы большие молодцы! За вами будущее. Спасибо организаторам за 12 лет доброго дела. Вместе мы сделаем нашу экологию чище, - поделился впечатлениями Владислав Атмахов по итогам мероприятия.