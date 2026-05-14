Более 50 миграционных нарушений выявили в Нижегородской области.

Сотрудники полиции провели масштабные рейды по проверке соблюдения миграционного законодательства в Нижегородской области. Проверки прошли на мебельной фабрике, в сортировочных цехах, магазинах, точках общепита и других объектах торговли и сферы услуг. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Во время рейдов правоохранители выявили более 50 нарушений. Только на различных предприятиях и торговых площадках нашли 21 иностранного гражданина, нарушившего правила пребывания в России. В отношении них составили 23 административных протокола. Суд назначил штрафы на общую сумму 70 тысяч рублей.

Еще одна серия проверок прошла на восьми объектах торговли и общественного питания, подпадающих под ограничения, введенные указом губернатора Нижегородской области. Речь идет о запрете на привлечение иностранных работников по патентам в отдельных сферах экономики. В ходе этих мероприятий полицейские выявили 37 нарушений, а в отношении иностранных сотрудников оформили 24 административных протокола. Общая сумма штрафов составила 59 тысяч рублей.

Нескольких нарушителей уже поместили в Центр временного содержания иностранных граждан. В ближайшее время они будут выдворены за пределы России. Ответственность грозит и работодателям, которые допустили нарушения при найме сотрудников. В полиции подчеркнули, что подобные проверки в регионе проводятся регулярно.