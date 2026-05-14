Нижегородским семьям могут разрешить покупать таунхаусы за маткапитал

Материнский капитал разрешат тратить на таунхаусы в Нижегородской области. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в региональное заксобрание законопроект, который позволит семьям с детьми тратить средства семейного капитала на покупку таунхаусов. Сейчас деньги по программе можно направить на квартиры, частные дома и земельные участки, а после принятия поправок список жилья расширится за счет домов блокированной застройки, сообщает «Ъ-Приволжье».

Речь идет о региональной программе повышения рождаемости «Основа», которая действует с июля 2025 года. Семьи, в том числе с приемными детьми, могут получить до миллиона рублей с учетом федеральных и областных выплат. Эти средства разрешено использовать для улучшения жилищных условий – например, на первоначальный взнос по ипотеке или погашение кредита.

Согласно проекту закона, таунхаусы и землю под ними можно будет покупать как в ипотеку, так и через механизм долевого строительства. При этом дополнительных расходов из областного бюджета инициатива не потребует.

Власти объясняют изменения тем, что многодетным семьям все сложнее найти просторные квартиры. По словам председателя комитета заксобрания по градостроительному развитию Василия Суханова, застройщики практически не возводят большие квартиры экономкласса, поэтому семьям нужен более широкий выбор жилья.

Эксперты в целом поддержали инициативу. Директор Нижегородского центра научной экспертизы Татьяна Романчева отметила, что спрос на таунхаусы в регионе есть, особенно в крупных городах с развитой инфраструктурой. Однако сейчас на рынке преобладают дома площадью до 90 квадратных метров, чего многодетным семьям может быть недостаточно. Кроме того, небольшие земельные участки возле таунхаусов не позволяют полноценно вести хозяйство, как в случае с индивидуальными домами.