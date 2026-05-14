Производство стеклотары за 90 млн рублей построят в Нижегородской области. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В рабочем посёлке Сухобезводное Семёновского округа планируют открыть новое производство. На инвестиционном портале Нижегородской области появилась информация о проекте строительства завода по выпуску стеклотары — банок и бутылок разной формы и объёма для производителей напитков и продуктов питания. Мощность предприятия составит больше 3,6 миллиона единиц в год.

У будущего завода есть сразу несколько преимуществ. Во-первых, сырьевая база: в том же округе работает предприятие «Кварцевые пески», которое добывает основной компонент для стекольного производства. Во-вторых, высокий спрос на стеклотару — она нужна и промышленности, и строительным компаниям. В-третьих, удобная логистика: рядом проходят железнодорожные пути, что упростит доставку готовой продукции.

Объём инвестиций в строительство оценивается в 90 миллионов рублей, пишет ИА «Время Н». Если проект реализуют, на заводе создадут 200 рабочих мест. Это хорошая новость для посёлка и округа — новое производство всегда означает стабильные зарплаты и развитие территории. Информация о сроках начала строительства и запуска предприятия пока не уточняется.