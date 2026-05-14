Заведующую детсадом в Лукоянове будут судить после обрушения крыши. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Расследование уголовного дела после обрушения кровли детского сада в Лукоянове завершено. Материалы уже направлены в суд для рассмотрения по существу. Фигуранткой стала заведующая дошкольным учреждением – её обвиняют в халатности. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

По данным следствия, ЧП произошло 7 февраля 2026 года. На крыше здания скопилось большое количество снега, после чего кровля полностью обрушилась. Инцидент случился в выходной день, поэтому детей и сотрудников в помещениях не было – никто, к счастью, не пострадал.

Следователи считают, что происшествие стало следствием ненадлежащего исполнения обязанностей руководителем учреждения. По версии СК, заведующая не организовала своевременную очистку крыши от снега, что и привело к аварии.

После обрушения детский сад временно перестал работать. В результате дети не могли посещать учреждение и получать дошкольное образование в привычном режиме. Кроме того, потребовались масштабные восстановительные работы, ущерб от которых оценивается как крупный.

В Следственном комитете сообщили, что по делу собрана достаточная доказательная база. Теперь окончательное решение примет суд.