Депутат Атмахов провел первых посетителей по выставке в честь Жириновского.

В Думе Нижнего Новгорода открылась фотовыставка, посвященная 80-летию Владимира Жириновского. Первых посетителей по экспозиции провел координатор нижегородского отделения партии, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Владислав Атмахов.

- В память о великом политике мы развернули фотовыставку в стенах Гордумы. Я провел по экспозиции первых посетителей. Но главное — показал не просто снимки. Главное – воспоминания, - поделился политик на своей странице в соцсетях.

- Когда ты сутки напролёт находишься рядом с человеком такой энергии, ты начинаешь понимать, что такое настоящая политика без галстука, - рассказал депутат. - Эти поездки навсегда в моём сердце. Светлая память Учителю.

По словам Владислава Атмахова, в поездках Жириновский спал всего по три-четыре часа. При этом у него на все хватало энергии – на встречи с людьми, интервью журналистам, общение с избирателями.

- На перегонах диктовал статьи, на каждой станции его встречали сотни людей. Он умел слушать и умел бить точно в цель, - вспоминает Атмахов.

- Приходите, увидите Жириновского таким, каким его знали близкие — живым, дерзким, непобедимым, - призвал нижегородцев Владислав Атмахов.